Sahilde başsız caretta ölüsü bulundu

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sahilde başı olmayan caretta caretta ölüsü bulundu.
Kumluca'ya bağlı Kum Mahallesi Deniz Obaları mevkiindeki sahilde dün başı olmayan caretta caretta ölüsü bulundu. Sahilde yürüyüş yapan Osman Özdemir adlı bir vatandaş tarafından bulunan caretta ölüsü, sahilden kaldırıldı.
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