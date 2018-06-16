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Sahilde, boğazı iple bağlanmış köpek ölüsü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 21:14 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, sahil kenarında boğazı iple bağlanmış şekilde telef olmuş köpek bulundu.

Sahilde, boğazı iple bağlanmış köpek ölüsü bulundu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, sahil kenarında boğazı iple bağlanmış şekilde telef olmuş köpek bulundu.
Ereğli-Alaplı ilçeleri arasındaki sahilde denize girenler kıyıya vurmuş köpek ölüsüyle karşılaştı. Köpeğin boğazının ise iple bağlandığı görüldü. Boğazı iğle bağlanarak denize atılmış olabileceği tahmin edilen köpeğin işkence gördüğünü düşünenler çevredekiler duruma tepki gösterdi. Son günlerde hayvanlara ve özellikle köpeklere yapılan şiddete tepki gösteren vatandaşlar, "Bunu yapan insan olamaz. Bunu köpeğe yapanlar insanlara ne yapmaz. Yetkililerin bunu yapanı bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Sahilde, boğazı iple bağlanmış köpek ölüsü bulunduSahilde, boğazı iple bağlanmış köpek ölüsü bulunduSahilde, boğazı iple bağlanmış köpek ölüsü bulundu

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