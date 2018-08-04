Sahilde bulunan cisim panik yarattı

Sedat İSKENDEROĞLU/HATAY (Dörtyol), (DHA)- HATAY’ın Dörtyol ilçesinde, denize giren vatandaşlar tarafından sahilde bulunan cisim paniğe neden oldu.
Dörtyol ilçesi Dörttaş sahilinde denize giren vatandaşlar, kıyıdaki cismi görünce polise haber verdi. Üzerinde Yunanca yazılar yazan cismin bomba olmasından kuşkulanan vatandaşlar sahili boşalttı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise, güvenlik şeridi şeridi çekerek bomba imha ekiplerini çağırdı. Cismin denizlerdeki sismik hareketleri inceleyen bir cihaz olduğu tahmin ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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