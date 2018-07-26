HABER

Sahile vuran ölü yunusun bıçakla kesildiği iddiasına inceleme

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 11:47 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde sahile vuran ölü yunusun, bir kişi tarafından bıçakla kesildiği öne sürüldü. Yunus, ölüm nedeninin ve sonradan tahrip edilip edilmediğinin belirlenmesi için laboratuvara gönderildi.

Sahile vuran ölü yunusun bıçakla kesildiği iddiasına inceleme

GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde sahile vuran ölü yunusun, bir kişi tarafından bıçakla kesildiği öne sürüldü. Yunus, ölüm nedeninin ve sonradan tahrip edilip edilmediğinin belirlenmesi için laboratuvara gönderildi.
Gemlik ilçesi Kula Mahallesi'ndeki sahile, geçen salı günü akşam saatlerinde ölü yunus vurdu. Başına toplanan meraklı vatandaşlardan birinin eline aldığı bıçakla yunusun bedenini bıçakladığı öne sürüldü. O anlara ilişkin çekildiği belirtilen 9 saniyelik video, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüyü izleyenler duruma tepki gösterdi.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilisi, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyleyerek şöyle konuştu:
"Aynı akşam yapılan ihbar üzerine su ürünleri uzmanı ile veteriner hekim arkadaşı sahile gönderdik. Bizim arkadaşlar gittiğinde, oradaki meraklı kalabalık yunusun etrafında toplanmış. Halk yunusu merak etmiş. İlk incelemede gözle görülebilecek bir tahribat yoktu yunusta. Gerekli tedbirler alındı. Sonra da yunusu, ölüm nedeninin belirlenmesi ve sonradan üzerinde bir tahribat yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için İstanbul'a laboratuvar incelemesine gönderdik. Gelecek rapora göre işlem yapılacak."

FOTOĞRAFLI

Sahile vuran ölü yunusun bıçakla kesildiği iddiasına inceleme

PARTNERHayretle izlediler! Doğum anı şoke ettiHayretle izlediler! Doğum anı şoke etti
Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastıOsmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı
Çanakkale'de zeytinliklerde 40 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de zeytinliklerde 40 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo

Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo

Yeşil deniz kaplumbağası 48 günde Adana'da Mısır'a gitti

Yeşil deniz kaplumbağası 48 günde Adana'da Mısır'a gitti

Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı

Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.