HABER

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 11:34 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde sahile vuran Sahil Güvenlik botunu köylüler ve balıkçılar kurtardı.Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler, Tarsus sahilinde rutin denetimlerini yaptı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde sahile vuran Sahil Güvenlik botunu köylüler ve balıkçılar kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler, Tarsus sahilinde rutin denetimlerini yaptı. Sahil Güvenlik Kontrol Bot 274 numaralı bot denizin ortasında birden arızalandı. Dalganın etkisiyle Kulak Mahallesi Yeni Burun mevkisi sahiline vuran botu gören köylüler, yardıma koştu. El gücüyle botu hareket ettiremeyen ekipler, yardım istedi. Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bağrık, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Sarı, Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve Fahri Av Müfettişi Tufan Dokucu, işadamı Cem Güzel ile birlikte batan botun yardımına yetiştiler. Getirilen 2 römorkun askeri bota bağlanmasının ardından bot hareket ettirildi. Botun içindeki suların dışarıya atılmasıyla bot batık yerden çıkarıldı.
Yaklaşık 4 saatlik kurtarma çalışmaları sonucu bot bulunduğu bölgeden çıkarıldı.

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı

1 / 7

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı
2 / 7

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı
3 / 7

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı
4 / 7

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı
5 / 7

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı
6 / 7

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı
7 / 7

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'in yanı başındaki köyler teröristlerden temizleniyor

Afrin'in yanı başındaki köyler teröristlerden temizleniyor

Yardım istediği arkadaşı cinsel istismarda bulundu! Annesi şikâyetçi olmadı

Yardım istediği arkadaşı cinsel istismarda bulundu! Annesi şikâyetçi olmadı

Denize girmek için zor yolu deneyince metrelerce yuvarlandı

Denize girmek için zor yolu deneyince metrelerce yuvarlandı

Karaman'da tarihi eser operasyonu

Karaman'da tarihi eser operasyonu

Yangında 2 işyeri maddi hasar gördü

Yangında 2 işyeri maddi hasar gördü

Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.