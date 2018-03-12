Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde sahile vuran Sahil Güvenlik botunu köylüler ve balıkçılar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler, Tarsus sahilinde rutin denetimlerini yaptı. Sahil Güvenlik Kontrol Bot 274 numaralı bot denizin ortasında birden arızalandı. Dalganın etkisiyle Kulak Mahallesi Yeni Burun mevkisi sahiline vuran botu gören köylüler, yardıma koştu. El gücüyle botu hareket ettiremeyen ekipler, yardım istedi. Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bağrık, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Sarı, Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve Fahri Av Müfettişi Tufan Dokucu, işadamı Cem Güzel ile birlikte batan botun yardımına yetiştiler. Getirilen 2 römorkun askeri bota bağlanmasının ardından bot hareket ettirildi. Botun içindeki suların dışarıya atılmasıyla bot batık yerden çıkarıldı.

Yaklaşık 4 saatlik kurtarma çalışmaları sonucu bot bulunduğu bölgeden çıkarıldı.