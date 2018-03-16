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Şahin Alpay’a tahliye kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 23:43 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali kararı’ kararının ardından İstanbul 13.

Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali kararı’ kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Şahin Alpay’ın tahliyesine hükmedildi.
Anayasa Mahkemesi, FETÖ davasında tutuklu yargılanan, kapatılan Zaman gazeteci eski yazarlarından Şahin Alpay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermişti. AYM’nin kararının ardından 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Alpay’ın, ev hapsi kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine hükmedildi. Karar oy birliğiyle alındı.

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