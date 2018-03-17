Şahin Alpay’ın tahliyesine karar verildi

Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez ‘hak ihlali kararı’ vermesinin ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Şahin Alpay’ın ev hapsi kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine hükmedildi.

Anayasa Mahkemesi, FETÖ davasında tutuklu yargılanan, kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarından Şahin Alpay hakkında ikinci kez ‘Hak ihlali kararı’ vererek yerel mahkemeden Alpay’ı tahliye etmesini istedi. AYM’nin kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 20 aydır tutuklu bulunan Alpay’ın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti tahliyesine karar verilen Alpay hakkında, ’Yurtdışına çıkış yasağı’ ile ‘Konutunu terk etmeme’ yasağıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.