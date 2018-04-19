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Şahinbey zabıta ekipleri halkın sağlığı için çalışıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 16:54 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Şahinbey zabıta ekipleri halkın sağlığı için çalışıyor

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Sağlıksız koşullarda macunsu şeker ve marshmallow üretimi yapan bir iş yerinde yapılan denetim sonrasında 6 ton macunsu şeker ve marshmallowa el konularak imha edildi.
Yaklaşan Ramazan öncesi Şahinbey Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede faaliyetlerini sıklaştırdı. Halkın sağlığını ön planda tutan Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce sağlıksız koşullarda üretimi ve satımı yapılan 400 kiloluk bozuk et ve 3 tonluk bozuk yağın ardından, 6 tonluk bozuk macunsu şeker ve marshmallowa el koyarak önemli bir başarıya imza attı. Çevre illerdeki fabrikalardan iade ürünlerini alıp kendi deposunda tekrar işleyerek macunsu şeker ve marshmallow üretimi yapan iş yerine kapatma ve idari para cezası uygulandı.
"Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı ile oynatmayız"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, özellikle çocukların tükettiği marshmallow şekerinin çocukların sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığı için yaptığı başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Yapılan denetimler sonrasında bir işyerinde sağlık koşullarına el verişeli olmayan 6 ton macunsu şeker ve marshmallow ele geçirildi. Marshmallow dediğimiz şeker özellikle çocuklar tarafından çok tüketilen bir şeker türü. Üretilen bu ürünler piyasa sürülmeden zabıta ekiplerimiz tarafından yakalanarak imha edildi. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Şahinbey zabıta ekipleri halkın sağlığı için çalışıyor

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