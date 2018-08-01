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Şahine kürekle saldırıya 9 bin 565 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 12:48 | Son Güncelleme

 BODRUM'da, tarlaya beslenmek için gelen kızıl şahini, yılanı avlamaya çalıştığı sırada başına kürekle vurarak, öldüren Saffet G.'ye, 9 bin 565 liralık para cezası kesildi.

Şahine kürekle saldırıya 9 bin 565 lira ceza

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, tarlaya beslenmek için gelen kızıl şahini, yılanı avlamaya çalıştığı sırada başına kürekle vurarak, öldüren Saffet G.'ye, 9 bin 565 liralık para cezası kesildi. Saffet G.'nin, ifadesinde, amacının öldürmek olmadığını ve şahini kurtarmak istediğini söylediği belirtildi.
Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nde, kızıl şahinin yılan avlanmak için tarlaya girdiğini gören kadın, bu anı kayda almak istedi. Cep telefonunun kamerasıyla çekim yapmaya başlayan kadın, bir süre sonra avlanmaya çalışan şahinin yılanla başı derde girince "Anne gelsene, yılan şahini sıkıyor" diyerek, yanına çağırdı. Kadın, çekime devam ederken, görüntüye eli kürekli adam girdi. Elinde kürek olan adam, şahine vurmaya başladı. Adamın şahine vurmaya başlamasıyla görüntüyü çeken kadın, "Niye böyle bir şey yaptı ki?" diye tepki gösterdi. Şahinin de yılanın da telef olduğu belirlendi.
Videonun sosyal medyadan paylaşılıp, yayılmasının ardından izleyenler, kürekle şahine vuran adama tepki gösterdi. Bunun üzerine eli kürekli adamın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Hayvanı öldüren kişinin Saffet G. olduğu tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, 'koruma altındaki hayvanı öldürmek' suçundan Saffet G.'ye 9 bin 565 liralık para cezası kesti. Saffet G.'nin, ifadesinde, amacının öldürmek olmadığını ve şahini kurtarmak istediğini söylediği belirtildi.
Emekli Büyükelçi ve Yaban Hayatı Eylem Grubu Başkanı Süha Umar, kızıl şahinin avlanmasının kesinlikle yasak olduğunu belirterek, "Kızıl şahin, bu bölgede yaşayan, son derece değerli, ekolojik dengede önemli yeri olan, gündüz avlanan yırtıcı bir kuş türüdür. Her yerde, her zaman avlanması, yumurtasının alınması, evde beslenmesi kesinlikle yasaktır. Bu tür hayvanlar beslenme zincirinin üst sıralarında yer alıyor, avlandığı taktirde zincir aşağı doğru bozuluyor. Koruma altındaki hayvanlardan biri olduğu için öldürülmesi, kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

FOTOĞRAFLI

Şahine kürekle saldırıya 9 bin 565 lira ceza

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