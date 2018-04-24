Şahsın üzerinden ruhsatsız tabancı çıktı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Pınarbaşı Beldesinde jandarma tarafından üst araması yapılan bir kişiden ruhsatsız tabanca çıktı.

Jandarma ekiplerinin Pınarbaşı Beldesi Zerban Mesire alanında gerçekleştirdikleri önleyici kolluk devriyesi esnasında yapılan üst aramasında M.K. isimli şahsın üzerinde 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 9 adet mermi ele geçirildi.

Tabancaya el koyan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.