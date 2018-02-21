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Sahte altın dolandırıcıları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 12:41 | Son Güncelleme

Kayseri’de vatandaşları sahte altın satarak dolandıran 2 şahıstan biri tutuklandı.Tokat’tan Kayseri’ye gelerek sahte altın dolandırıcılığı yapacakken İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şahıslardan M.E.

Kayseri’de vatandaşları sahte altın satarak dolandıran 2 şahıstan biri tutuklandı.
Tokat’tan Kayseri’ye gelerek sahte altın dolandırıcılığı yapacakken İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şahıslardan M.E. tutuklandı, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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