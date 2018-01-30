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Sahte altın dolandırıcılığına 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 23:03 | Son Güncelleme

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, ellerindeki sahte altınları kuyumculara satmaya çalışan 6 kişi gözaltına alındı.

Kentteki bazı kuyumculara gelen şüphelilerin ellerindeki sahte bileklik ve kolyeleri altın olarak satmaya çalıştığı yönünde yapılan ihbar üzerine çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, N. K., E. V., İ. Y., M. K., E.G. ve M. K.'yi yakaladı. Sahta ziynet eşyasına el konulurken, gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

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