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Sahte altın satıcıları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 18:15 | Son Güncelleme

BARTIN İl Jandarma komutanlığının yaptığı operasyonla sahte altınlarla kandırdıkları kişilerden 555 bin lira dolandıran suç çetesi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ayhan ACAR BARTIN,(DHA) BARTIN İl Jandarma komutanlığının yaptığı operasyonla sahte altınlarla kandırdıkları kişilerden 555 bin lira dolandıran suç çetesi polis ekiplerince gözaltına alındı. Bartın İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ikamet eden ve Bartın ile ülke genelinden seçtikleri mağdurlara sahte altın satan şebekeyi çökertti. Jandarma ekipleri Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Çaycuma ilçesinde oturdukları tespit edilen 8 kişi teknik ve fiziki takibe alındı. Şüpheli şahısların daha önceden dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, gasp ve kapkaç suçlarından işlem yapıldığı tespit edildi. Şebekenin sosyal medya aracılığı ile özellikle ?Asker arkadaşı, iş arkadaşı, kamu çalışanı gruplarını hedef aldıkları bu sayede mağdurların güvenini kazanarak, mağdur kişilere sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak, sahte altın video ve resimleri gönderdikleri tespit edildi. Şüpheliler mağdurlara altınları arazide bulduklarını ve ucuz fiyata elden çıkartmak istedikleri gibi senaryolar kurarak, Zonguldak?ta 7, Bartın?da 3, Karabük?te 1 Bolu?da 1 mağduru sahte altınları vererek, 555 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların ayrıca daha önceden kendi aralarında anlaştıkları, iş bölümü yaptıkları, hiyerarşik yapı içerisinde süreklilik gösterecek, planla ve bir ortaklık paylaşım anlayışıyla benzer suçları işlemek amacıyla bir araya geldikleri tespit edildi. Bartın Cumhuriyet savcılığının talimatları ile yapılan operasyonda 4 kişi Bartın?da 4 kişi de Zonguldak ilindeki ikametgahlarına baskın yapılarak gözaltına alındılar. Şahısları ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 29 sahte Reşat altını, 7 cep telefonu, 1 sim kart ve kullandıkları 1 adet otomobil ele geçirildi. Gözaltına alınan O.A, M.C.A, T.A, M.S, F.E, U.K, S.M ve H.Ç, jandarmadaki sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildiler. Ayrıca şüphelilerin üzerinden çıkan cep telefonundan ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Şüphelilerin görüntülerde, sahte reşat altınlarını bir kovaya yada bir tavaya atarak, mağdurları nasıl kandırdıklarını da ortaya çıkarmış oldu.

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