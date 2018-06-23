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Sahte altın satmaya çalışırken yakalanan kadın 'polis' diye bağırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 13:56 | Son Güncelleme

ADANA'da daha önce sahte altın sattığı kuyumcu dükkanında ikinci kez aynı yöntemle satış yapmaya çalışan Ayşegül O., (32) işyeri sahibinin dikkati üzerine kaçmaya çalışırken yakalandı.

Akif ÖZDEMİR - Nuri PİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da daha önce sahte altın sattığı kuyumcu dükkanında ikinci kez aynı yöntemle satış yapmaya çalışan Ayşegül O., (32) işyeri sahibinin dikkati üzerine kaçmaya çalışırken yakalandı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerinde Erkan Acar'a ait kuyumcu dükkanına gelen Ayşegül O., geçtiğimiz 5 Mayıs'ta yanında getirdiği orijinaliyle aynı ağırlığa sahip sahte küpeyi satıp kaçtı. Acar, satıştan sonra tekrar kontrol ettiği küpenin sahte olduğunu anlayınca polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini alan polis Ayşegül O.'yu aramaya başladı. İKİNCİ KEZ AYNI YÖNTEM Acar'a ait kuyumcu dükkanına dün akşam saatlerinde ikinci kez gelen Ayşegül O., yanında getirdiği altın görünümlü zinciri satmaya çalıştı. Bu sırada daha önce kendisini dolandıran Ayşegül O. olduğunu anlayan Acar, kardeşini dükkanın kapısında bekletti. Ayşegül O.'ya daha önce kendisine altın satıp satmadığını sorması üzerine, panik yaşandı. Kuyumcu dükkanından kaçmaya çalışan Ayşegül A., yakalandı. 'POLİS' DİYE BAĞIRDI Çevredekilerin meraklı bakışları arasında 'Polis' diye bağıran Ayşegül O.'ya kuyumcunun sahte altın satmaya çalıştığını söylemesi üzerine hiç kimse destek olmadı. İhbar üzerine kuyumcu dükkanının olduğu bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Dükkan sahibi Acar'ın şikayetçi olması üzerine Ayşegül O., gözaltına alınıp karakola götürüldü. Kuyumcu dükkanı sahibi, aynı kadının daha önce de dükkanına gelip sahte altın sattığını, polis tarafından aranırken kendisinin yakaladığını belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayşegül O., adliyeye sevk edildi.

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