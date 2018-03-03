Sahte altınla 225 bin liralık dolandırıcılığa 5 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da sahte altın sattıkları 4 kişiyi 225 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kentte 4 kişi, farklı tarihlerde telefonla görüştükleri isimleri açıklanmayan Suriye uyruklu 6 kişi ile altın alışverişi için Şanlıurfa'da buluştu. Piyasa değerinin altında satış yaptıklarını ifade eden Suriyeli şüpheliler, alıcılarına numune olarak gösterilen altını kuyumcuya götürüp bozdurdu. Altının hem gerçek, hem de ucuz olduğunu gören alıcılar, daha sonra Suriyelilerin yanlarında bulunan diğer altınları istedi. Aralarında kadınların da bulunduğu Suriyeliler, yanlarında bulunan ve üzerinde erkek, kadın ve aslan figürleri ile Osmanlı tuğrası bulunan altınları 225 bin liraya sattı. Altınları aldıktan sonra bozdurmak için kuyumcuya giden alıcılar, gerçeğine çok yakın olarak hazırlanan altınların sahte olduğunu öğrenince polise başvurdu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini ve eşkallerini tespit ettikleri Suriyelilerin kaldıkları eve operasyon düzenledi. Evde 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise çorap içerisinde saklanan 412 sahte altın, 2 cep telefonu ve 2 bin 400 dolar ele geçirildi. Sahte altın ve paraya polis tarafından el konulurken, gözaltına alınan 6 Suriyeli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI