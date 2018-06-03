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Sahte altınla dolandırıcılık yapan kişi, meslekten ihraç edilen polis çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

BURSA'da, kuyumculara sahte altın satarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 kişi, Yunus polislerinin takibi sonucu yakalandı.

Sahte altınla dolandırıcılık yapan kişi, meslekten ihraç edilen polis çıktı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA'da, kuyumculara sahte altın satarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 kişi, Yunus polislerinin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerden birinin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen polis memuru olduğu öğrenildi.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Kestel ilçesindeki kuyumculara sahte altın bozdurarak, dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 kişinin peşine düştü. Şüphelilerin kullandığı otomobili tespit eden ekipler, araştırmaları sırasında gördükleri otomobilin sürücüsüne 'dur' uyarısında bulundu, şüpheliler ise kaçtı. Otomobille kaçan şüphelileri motosikletle takip eden Yunus polisleri, kısa süre sonra sürücüyü durdurdu. Araçtaki İbrahim E. (36) ile Yüksel K. (32) gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise yüklü miktarda sahte altın ve 5 bin lira ele geçirildi. İbrahim E.'nin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç olan polis memuru olduğu belirtildi. İbrahim E. ile Yüksel K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Sahte altınla dolandırıcılık yapan kişi, meslekten ihraç edilen polis çıktıSahte altınla dolandırıcılık yapan kişi, meslekten ihraç edilen polis çıktıSahte altınla dolandırıcılık yapan kişi, meslekten ihraç edilen polis çıktıSahte altınla dolandırıcılık yapan kişi, meslekten ihraç edilen polis çıktı

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