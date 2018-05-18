Sahte bilezikleri satmak isterken yakalandılar

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 5 tane sahte bileziği satmaya çalışan 1 şüpheliyi suçüstü, diğer 2 şüpheliyi ise bir araçta yakalayarak gözaltına aldı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Bingöl'de bir kuyumcuya sahte altın satıldığı bilgisi üzerine, eşkali belirlenen şüphelinin Elazığ'da da aynı yöntemle dolandırıcılık yapma ihtimaline karşı çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Elazığ'ın İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda şüpheli tavırları ile dikkat çeken Y.İ., polis tarafından takibe alındı. Şüpheli Y.İ., bir kuyumcuya 5 adet sahte bileziği satmak üzereyken suçüstü yakalandı. Şüphelinin birlikte hareket ettiği kişilerin de O.K. ve S.R.A. olduğunu belirleyen polis, bu kişileri de Malatya yolu üzerinde bir araçta yakaladı. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 10 adet sahte bilezik ve 7 bin 200 TL para ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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