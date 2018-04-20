Bursa’da internetten tanıştığı kadını dolandıran Fatih Ö, 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 3 bin 980 lira para cezasına çarptırıldı.

Bir çocuk annesi Şule N. (39), 2016 yılının Aralık ayında internette ‘kelime oyunu’ oynarken, ’Kenan Çelebi’ sahte ismini kullanan ve binbaşı rütbesiyle Şırnak Uludere’de görev yaptığını yazan bir kişiyle tanıştı. İnternet üzerinden binbaşı üniformalı fotoğrafını da gönderen şüpheliyle cep telefonundan görüşmeler yapmaya başlayan Şule N., zamanla ona aşık olunca birlikte evlilik planları yapmaya başladı.

Operasyonda olduğunu ve telefon faturalarını ödeyemediğini söyleyen sözde binbaşı, 5 ay boyunca telefon faturalarını Şule N’ye ödetti. Sözde binbaşı bununla da kalmayıp Şule N’den farklı dönemlerde bir telefon ile çeşitli miktarlarda paralar da aldı. Sözde binbaşı bir süre sonra Şule N’ye ’Seni bankada birlikte çalıştığın insanlardan kıskanıyorum’ dedi. Şule N. bunun üzerine aşkını ispatlamak için bankadaki işinden istifa etti.

Daha sonra görüşmelerin azalması üzerine cep telefonunun numarasını sorgulatan Şule N., numaranın, "Binbaşının kuzeniyim" deyip kendisinden paraları elden alan Fatih Ö.’ye ait olduğunu tespit etti. Şule N.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Fatih Ö., parayı zorla almadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’nitelikli dolandırcılık’ suçundan dava açılan Fatih Ö., yargılama başlamadan önce Şule N.’den aldığı toplam 7 bin lirayı bankadan kredi çekerek ödedi.

Fatih Ö.’nün yargılanmasına dün Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Çıktığı ilk duruşmada internette tanıştığı Şule N.’ye maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle kendisini binbaşı olarak tanıttığını açıklayan Fatih Ö., "Kendimi, sahte binbaşının kuzeni olarak tanıtıp parayı yanına giderek elden alıyordum. Olay ortaya çıkınca aile düzenim bozuldu. Aldığım paraları bankadan kredi çekerek ödedim. Pişmanım" dedi.

Duruşmada hazır bulunan Şule N. ise, "Tanıştıktan sonra onu bırakmamamı istedi. Üzerinde gerçek ismi yazılı olan cep telefonu faturalarını 5 kez ödedim. İsimlerin tutmadığını söyleyince, bana, asker olduğu için bunun normal olacağını belirtti. Son olarak tayininin Bursa’ya çıktığını söyledi. Gelmeyince şüphelenip telefon faturası üzerinden sosyal medyadan kendisini araştırınca gerçeği öğrendim. Hayal kırıklığı yaşadım. Önce paramı ödemesini teklif ettim. Kabul etmeyince şikayette bulundum. Daha sonra ödemeyi yaptı. Kendisinden şikayetçi değilim" dedi.

Yapılan yargılama sonrası mahkeme heyeti suçunu sabit gördüğü Fatih Ö.’ye, ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan önce 4 yıl hapis ve 717 gün adli para cezası verdi. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme, bu cezayı 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 3 bin 980 lira para cezasına çevirdi. Mahkeme, Fatih Ö.’nün aldığı parayı ödemesi ve sabıka kaydının olmaması sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.