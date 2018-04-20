HABER

Sahte binbaşı, "Operasyondayım" diyerek internette tanıştığı kadını aylarca dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 01:12 | Son Güncelleme

Bursa’da internetten tanıştığı kadını dolandıran Fatih Ö, 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 3 bin 980 lira para cezasına çarptırıldı.Bir çocuk annesi Şule N.

Bursa’da internetten tanıştığı kadını dolandıran Fatih Ö, 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 3 bin 980 lira para cezasına çarptırıldı.
Bir çocuk annesi Şule N. (39), 2016 yılının Aralık ayında internette ‘kelime oyunu’ oynarken, ’Kenan Çelebi’ sahte ismini kullanan ve binbaşı rütbesiyle Şırnak Uludere’de görev yaptığını yazan bir kişiyle tanıştı. İnternet üzerinden binbaşı üniformalı fotoğrafını da gönderen şüpheliyle cep telefonundan görüşmeler yapmaya başlayan Şule N., zamanla ona aşık olunca birlikte evlilik planları yapmaya başladı.
Operasyonda olduğunu ve telefon faturalarını ödeyemediğini söyleyen sözde binbaşı, 5 ay boyunca telefon faturalarını Şule N’ye ödetti. Sözde binbaşı bununla da kalmayıp Şule N’den farklı dönemlerde bir telefon ile çeşitli miktarlarda paralar da aldı. Sözde binbaşı bir süre sonra Şule N’ye ’Seni bankada birlikte çalıştığın insanlardan kıskanıyorum’ dedi. Şule N. bunun üzerine aşkını ispatlamak için bankadaki işinden istifa etti.
Daha sonra görüşmelerin azalması üzerine cep telefonunun numarasını sorgulatan Şule N., numaranın, "Binbaşının kuzeniyim" deyip kendisinden paraları elden alan Fatih Ö.’ye ait olduğunu tespit etti. Şule N.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Fatih Ö., parayı zorla almadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’nitelikli dolandırcılık’ suçundan dava açılan Fatih Ö., yargılama başlamadan önce Şule N.’den aldığı toplam 7 bin lirayı bankadan kredi çekerek ödedi.
Fatih Ö.’nün yargılanmasına dün Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Çıktığı ilk duruşmada internette tanıştığı Şule N.’ye maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle kendisini binbaşı olarak tanıttığını açıklayan Fatih Ö., "Kendimi, sahte binbaşının kuzeni olarak tanıtıp parayı yanına giderek elden alıyordum. Olay ortaya çıkınca aile düzenim bozuldu. Aldığım paraları bankadan kredi çekerek ödedim. Pişmanım" dedi.
Duruşmada hazır bulunan Şule N. ise, "Tanıştıktan sonra onu bırakmamamı istedi. Üzerinde gerçek ismi yazılı olan cep telefonu faturalarını 5 kez ödedim. İsimlerin tutmadığını söyleyince, bana, asker olduğu için bunun normal olacağını belirtti. Son olarak tayininin Bursa’ya çıktığını söyledi. Gelmeyince şüphelenip telefon faturası üzerinden sosyal medyadan kendisini araştırınca gerçeği öğrendim. Hayal kırıklığı yaşadım. Önce paramı ödemesini teklif ettim. Kabul etmeyince şikayette bulundum. Daha sonra ödemeyi yaptı. Kendisinden şikayetçi değilim" dedi.
Yapılan yargılama sonrası mahkeme heyeti suçunu sabit gördüğü Fatih Ö.’ye, ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan önce 4 yıl hapis ve 717 gün adli para cezası verdi. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme, bu cezayı 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 3 bin 980 lira para cezasına çevirdi. Mahkeme, Fatih Ö.’nün aldığı parayı ödemesi ve sabıka kaydının olmaması sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kulisleri hareketlendirecek çözüm süreci yazısıKulisleri hareketlendirecek çözüm süreci yazısı
Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyorÜnlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor
Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.