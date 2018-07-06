HABER

Sahte çağrı merkezi kurup, vatandaşları dolandıran 7 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 22:18 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, kurdukları korsan çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşları telefonla arayarak dolandırdığı belirlenen 7 kişi tutuklandı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, kurdukları korsan çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşları telefonla arayarak dolandırdığı belirlenen 7 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da çok sayıda vatandaşın, telefonla arayan kişilerce dolandırılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, dolandırıcıların kurdukları korsan çağrı merkezinden vatandaşları arayarak dolandırdığını tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından çağrı merkezine baskın yaptı. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'u işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliye sevk edilen Kadriye. K., Ali B., Murat B., Hasret A., Şevket T., Özgür Ş. ve Ali Ç. tutuklandı. Şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda bilgisayara el konulurken pek çok kişiye ait kredi kartı bilgileri bulundu.

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
Yola köpek çıktı, manevra yapan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralıYola köpek çıktı, manevra yapan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı
Sahte çağrı merkezi kurup, vatandaşları dolandıran 7 kişi tutuklandıSahte çağrı merkezi kurup, vatandaşları dolandıran 7 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Diyarbakır'da kaybolan Yusuf Yılmaz'ın ailesi yeni görüntüleri izleyince bir kez daha yıkıldı

Diyarbakır'da kaybolan Yusuf Yılmaz'ın ailesi yeni görüntüleri izleyince bir kez daha yıkıldı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.