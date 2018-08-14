Sahte çağrı merkezi operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği sahte çağrı merkezi operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi.
Sergide, şebeke üyelerinin dolandırıcılık için kullandığı çok sayıda laptop, cep telefonu, GSM operatörlerine ait kartlar, sahte kimlikler, kredi ve bankamatik kartları ile dolandırılanların kimlik ve kredi kartı bilgilerinin yer aldığı dökümanlar yer aldı. Ayrıca jandarma ekipleri, dolandırıcıların nasıl çalıştığını ayrıntılı bir şekilde anlatan panoları da sergide basın mensuplarına sundu.
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