Sahte çay çetesine darbe

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, farklı fabrikalardan aldıkları çay posalarını tekrar işleyip tamamen kimyasal siyah boya ile karıştırarak tekrar piyasaya süren çeteye darbe vuruldu. 49 ton 115 kilogram sahte çay ve çay yapımında kullanılan malzeme ele geçiren polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (MTOSB) bir fabrikada sahte çay üretimi yapıldığı bilgisin alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, operasyon düzenledi. İşledikleri çayı paketlerken suçüstü yakaladıkları 2 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, 31 bin 450 kilogram işlenmeye hazır çay posası, 13 bin 840 kilogram boya karıştırılmış sahte çay, 2 bin 25 kilogram sodyum bikarbonat, bin 700 kilogram amonyum bikarbonat ile 100 kilogram şeker olmak üzere, toplam 49 ton 115 kilogram çay ve çay yapımında kullanılan malzemeye el koydu. Olayla ilgili çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, her yerde fabrika sahibi F.A.'yı arıyor.
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