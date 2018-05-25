HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sahte çekle otobüs satın almaya kalkan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 15:06 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Bor ilçesinde satın almak istedikleri otobüs için sahte çekle ödeme yapmak isteyen 3 kişi tutuklandı.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Bor ilçesinde satın almak istedikleri otobüs için sahte çekle ödeme yapmak isteyen 3 kişi tutuklandı.
İddiaya göre, Hikmet B. ve Mevlüt O. satmak istedikleri otobüs için internete ilan verdi. Otobüsü satın almak için İstanbul'dan gelen Ümit E., Engin K. ve İsmail K., satıcılarla 46 bin 500 liraya anlaşarak ödemeyi çekle yaptı. Hikmet B. ve Mevlüt O., çekin sahte olmasından şüphelenerek Bor Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Çekin sahte olduğunu tespit eden Bor Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümit E., Engin K. ve İsmail K.'yı otobüsü satın alamadan yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
Akraba ailelerin silahlı kavgasında 3 ölü, 3 yaralıAkraba ailelerin silahlı kavgasında 3 ölü, 3 yaralı
İş yerini basıp, arkadaşlarını döven 3 kız adliyedeİş yerini basıp, arkadaşlarını döven 3 kız adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

'Ezhel' ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı

'Ezhel' ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

'Arsamı sat komisyonunu al' diyerek dolandırdı

'Arsamı sat komisyonunu al' diyerek dolandırdı

Eşini fare zehiri kattığı yemekle öldürecekti!

Eşini fare zehiri kattığı yemekle öldürecekti!

Polis alarma geçti: İki araca takip cihazı yerleştirip kaçtılar

Polis alarma geçti: İki araca takip cihazı yerleştirip kaçtılar

Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.