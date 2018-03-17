Sahte dolarla yakalanan Suriyeli 2 kişi yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, üzerinde 40 adet sahte 100 dolar bulunan Suriyeli 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hareketlerinden şüphelenilen Suriye uyruklu Ö.S. ve M.A.’nın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, şahısların üzerinden 40 adet sahte 100 dolar ve 3 gümrük kaçağı cep telefonunu ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirilen Suriye uyruklu 2 kişi, adliyeye sevk edildi.