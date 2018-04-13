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Sahte ekspertiz raporuyla dolandırıcılığa 13 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

Mersin ve Adana’da piyasa değerinin 10 ile 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları internet üzerinden hasarsız diye satarak yaklaşık 400 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 13’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, ağır hasar kaydı bulunan araçları değerinin altında satın alıp sahte ekspertiz raporlarıyla internet üzerinden satıp, yaklaşık 5 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 14 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Mersin ve Adana’da piyasa değerinin 10 ile 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları internet üzerinden hasarsız diye satarak yaklaşık 400 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 13’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ağır hasar kaydı bulunan araçları değerinin altında satın alıp sahte ekspertiz raporlarıyla internet üzerinden satıp, yaklaşık 5 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 14 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, biri adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Silifke ilçesi ve Adana’nın Sarıçam, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde ikamet eden şüphelilerin, piyasa değerinin 10 ile 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları sahte ekspertiz raporlarıyla internet üzerinden farklı isimlerle hasarsız diye satışa çıkardıkları ve bu yöntemle 40 ilde yaklaşık 400 kişiyi dolandırarak 5 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlenmişti.
4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ’nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işledikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Adana ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda, 18 şüpheliden 14’ü gözaltına alınmış, birinin cezaevinde olduğu, 3 kişinin ise arandığı bildirilmişti.

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