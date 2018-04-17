Sahte engelli raporu düzenleyen çeteyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı

Sağlıklı insanları sahte engelli raporuyla malulen emekli eden çete polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çökertildi. Engel oranı düşük olan kişilerin malulen emekli edilmesi için 25 bin liraya kadar para aldıkları tespit edilen çete hakkında detaylı bilgiler ortaya çıktı.

Hastaneler ve kamu kurumlarındaki bağlantıları sayesinde para karşılığı isteyene engelli raporu çıkartan ve hak etmeyenlerin malulen emekli olmasını sağlayan çeteye yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çete üyesi 21 kişi tutuklanırken çete hakkında detaylı bilgiler de ortaya çıktı.

Çete hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonun detayları dikkat çekti. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ‘Engelli bazı kişilerin yasal gelirlerinin fazla olmamasına rağmen lüks bir yaşam sürdükleri’ ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler H.Ş. isimli bir şahsa yönelik teknik ve fizik takip başlattı. Yaklaşık 6 aylık takiplerin ardından kendisi de engelli olan H.Ş.’nin, sağlıklı insanları sahte engelli raporuyla malulen emekli eden bir çetenin lideri olduğunu tespit edildi. Çete üyelerinin, para karşılığında engelli raporu alarak, emekliliği hak etmeyen kişileri dahi malulen emekli ettiği ve devleti milyonlarca lira zarara uğrattıkları belirlendi.

Çete üyeleri arasında polis memuru ve SGK çalışanı da var

Çete üyeleri arasında 2 polis memuru, 1 imam, 2 SGK çalışanı, 1 ebe hemşire ve hastane çalışanlarının da olduğu belirlendi. Bunun üzerine operasyon başlatan polis ekipleri İstanbul, Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce’de tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. 2 hafta önce yapılan baskınlarda H.Ş.’nin de aralarında bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı.

25 bin TL’ye malulen emeklilik

Yapılan çalışmaların devamında çete üyelerinin engel oranı düşük olan kişilerin malulen emekli edilmesi için 25 bin liraya kadar para aldıkları belirlendi. Çete üyelerinin malulen emekli olmak isteyen kişilerin ne kadar SGK primine ihtiyacı olduğu ve ne oranda engelli raporu alması gerektiği bilgilerini aldığı ardından da tüm tahlil ve testlere müdahale ettiği tespit edildi. Tahlil ve testleri değiştiren çetenin kişiyi malulen emekli edecek ‘engelli raporunu’ aldığı öğrenildi. Ayrıca çetenin, malulen emeklilik şartları taşıyan kişilere de danışmanlık hizmeti verdiği belirlendi. Danışmanlık hizmetinden ise 5 bin lira alan çetenin onlarında emekli olmalarına yardımcı oldukları öğrenildi.

21 çete üyesi tutuklandı

Sağlıklı kişilere aldıkları sahte engelli raporlarıyla, engellilere haklardan faydalanmalarını sağlayarak devleti zarara uğratan 39 çete üyesi adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinden 21’i “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, rüşvet, sahtecilik ve kamuyu zarara uğratmak” suçlamasıyla tutuklandı. Serbest bırakılan 18 şüpheliden 17’sine ise adli kontrol getirildi.

Engelli raporu alabilmek için zeytinyağı ve şeker kullanmışlar

Çete üyelerinin, engelsiz veya engel oranı düşük olan kişilerin, engelli raporları almaları için şaşkına çeviren yöntemler uyguladıkları belirlendi. Çetenin şeker hastalığıyla ilgili engelli raporu almak isteyenlere test öncesi glikoz içirttiği tespit edildi. Astım ve solunum yolu ile ilgili raporlar için ise 1 kilo zeytin yedirildiği öğrenildi. Çete üyelerinin bazı kişilerin tahlil için laboratuvara gönderilen kan tüplerini değiştirerek yerine hastalık taşıyan kanların bulunduğu tüpleri koydukları da belirlendi.