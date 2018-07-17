'Sahte engelli raporu' soruşturmasında 11 tutuklama

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, para karşılığı sahte evrak ile engelli raporu ve heyet raporu veren kişilere yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 23 kişiden 11'i tutuklanırken, 12 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, para karşılığı sahte evrak ile engelli raporu ve heyet raporu verildiği bilgisi üzerine Kocaeli, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Muğla'da düzenlendiği operasyonla aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 23 kişiyi gözaltına aldı. Geçen cuma günü adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Dün ise 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' suçlamalarıyla 20 kişi adliyeye sevk edildi. 8 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.
FOTOĞRAFLI
Bedelli askerlikte son dakika haber! İşte 2018 bedellide yaş ve ücrette son durum
İstanbul hava durumu! Yağmur mu geliyor? Meteoroloji'den son dakika uyarısı
Şok iddia! 'Muharrem Bey 24 Haziran gecesi donmuş bir şekilde kaldı'
Zincirlendi, kelepçelendi, kaçıran adamı kendine aşık etti
Putin: Elimizde Trump ve ailesiyle ilgili 'uygunsuz görüntüler'...
CHP'de işler karıştı! Çarpıcı yorum: Kemal Kılıçdaroğlu büyük hüsran yaşayacak
Kaçıran kişiyi kendine aşık edip elinden kurtulmuş!
Adnan Oktar örgütünde kediciklerin görevi şaşırttı
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum