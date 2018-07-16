Sahte engelli raporu soruşturmasında 20 şüpheli adliyede

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, para karşılığı sahte evrakla engelli raporu ve heyet raporu veren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, para karşılığı sahte evraklarla engelli raporu ve heyet raporu verildiği bilgisi üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda başkaları adına düzenlenmiş sağlık kurulu raporları, doktor kaşeleri, medula ilaç raporu çıktıları ve 2 adet tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 20'si, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' suçlamalarıyla bugün adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında geçen Cuma günü adliyeye sevk edilen 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.