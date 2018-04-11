HABER

Sahte engelli raporu veren şebekenin 21 üyesi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 22:22 | Son Güncelleme

Sağlıklı ya da engel oranı düşük kişilerin usulsüz şekilde engelli raporu almalarına olanak sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan suç örgütü üyesi 39 şüpheliden 21’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı veya engel oranı düşük kişilerin usulsüz şekilde engelli raporu almalarına imkan sağladıkları iddiasıyla 3 Nisan Salı günü İstanbul başta olmak üzere 6 kentte eş zamanlı operasyon düzenlemiş, yapılan baskınlarda suç örgütü üyesi 39 kişi yakalanmıştı.

Sağlıklı ya da engel oranı düşük kişilerin usulsüz şekilde engelli raporu almalarına olanak sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan suç örgütü üyesi 39 şüpheliden 21’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı veya engel oranı düşük kişilerin usulsüz şekilde engelli raporu almalarına imkan sağladıkları iddiasıyla 3 Nisan Salı günü İstanbul başta olmak üzere 6 kentte eş zamanlı operasyon düzenlemiş, yapılan baskınlarda suç örgütü üyesi 39 kişi yakalanmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 39 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 21’i tutuklanırken, 17 şüpheli ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyeceklerSon dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler
Küçük kızdan kan donduran itirafKüçük kızdan kan donduran itiraf
Canan Karatay yine ezber bozduCanan Karatay yine ezber bozdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Şenol Güneş'e çılgın teklif!

Şenol Güneş'e çılgın teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.