Sahte evlatlık belgesiyle dolandırıcılık polise takıldı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) 2015 yılında hayatını kaybeden emekli doktorun bankalarda bulunan 2 milyon lirası ile 80 bin Amerikan dolarını bankalardan çeken, Kadıköy’de 23 daire ile bir binanın yüzde 33’ünü üzerlerine geçirmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin 38 yıl önce hazırlanmış gibi gösterdiği sahte evlatlık belgesiyle son 2 yılda her ay 60 bin lira kira aldıkları tespit edildi. 44 yıllık el yazısı ve imza örnekleri karşılaştırıldı, evrakların sahteliği ortaya çıkartıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun yıllar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekim olarak çalıştıktan sonra emekli olan, 16 Aralık 2015 yılında 88 yaşında hayatını kaybeden Hatice Güzin Göllü’nün çeşitli bankalarda bulanan yaklaşık 2 milyon lira, 80 bin Amerikan dolarının çekildiğini ve Kadıköy’de bulunan 23 daire ve bir binada bulunan dairelerin yüzde 33’ünün ele geçirilmeye çalışıldığını tespit ederek çalışma başlattı.

NOTER KATİBİ, TERCÜME BÜROSU SAHİBİ, HUKUK BÜROSU ÇALIŞANI VE TAMİRCİ SAHTE EVLAT