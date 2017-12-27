Sahte FETÖ operasyonu ile amcalarının 500 bin lira ve altınlarını aldılar

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, F.G.'nin (62) evine gelerek kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, FETÖ operasyonu iddiası ile Kurban Bayramı'nda hayvan satışından elde edilen 500 bin lira para ile bir miktar altını alan 6 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün F.G.'nin yeğenleri olduğu belirlendi.

Merkez Melikgazi ilçesi Karacaoğlu Mahallesi Baruthane çıkmazında oturan F.G. ve ailesi Kurban Bayramı'nda sattıkları 50 büyükbaş hayvandan elde ettikleri 500 bin lira para, 35 adet Cumhuriyet altını, 8 adet burma bilezik, 10 çeyrek altın ve tüm birikimlerini evdeki çeyiz sandığına sakladı. Amcalarının sandığında bulunan para ve altınları öğrenen Ejder G., Mehmet Şirin G. ve Nadir G. paraları ve altınları almak için arkadaşları Mehmet G., Bülent S. ve Orhan Ö. ile plan yaptı. Geçen 13 Kasım saat 01.00 sıralarında, plan gereği 2 kişi kendilerini polis olarak tanıtarak ellerinde silah ve telsizle F.G.'nin evine girdi. FETÖ operasyonu yaptıklarını söyleyen 2 kişi, F.G'yi terör örgütüne destek vermekle suçlayıp çeyiz sandığındaki para, altınlar ve evde bulunan 4 kişinin cep telefonlarını aldı. Ardından bir cip ile olay yerinden ayrıldı.