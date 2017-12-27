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Sahte FETÖ operasyonu ile amcalarının 500 bin lira ve altınlarını aldılar

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 17:30 | Son Güncelleme 10 saat önce

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, F.G.'nin (62) evine gelerek kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, FETÖ operasyonu iddiası ile Kurban Bayramı'nda hayvan satışından elde edilen 500 bin lira para ile bir miktar altını alan 6 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün F.G.'nin yeğenleri olduğu belirlendi.

Merkez Melikgazi ilçesi Karacaoğlu Mahallesi Baruthane çıkmazında oturan F.G. ve ailesi Kurban Bayramı'nda sattıkları 50 büyükbaş hayvandan elde ettikleri 500 bin lira para, 35 adet Cumhuriyet altını, 8 adet burma bilezik, 10 çeyrek altın ve tüm birikimlerini evdeki çeyiz sandığına sakladı. Amcalarının sandığında bulunan para ve altınları öğrenen Ejder G., Mehmet Şirin G. ve Nadir G. paraları ve altınları almak için arkadaşları Mehmet G., Bülent S. ve Orhan Ö. ile plan yaptı. Geçen 13 Kasım saat 01.00 sıralarında, plan gereği 2 kişi kendilerini polis olarak tanıtarak ellerinde silah ve telsizle F.G.'nin evine girdi. FETÖ operasyonu yaptıklarını söyleyen 2 kişi, F.G'yi terör örgütüne destek vermekle suçlayıp çeyiz sandığındaki para, altınlar ve evde bulunan 4 kişinin cep telefonlarını aldı. Ardından bir cip ile olay yerinden ayrıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olay sonrası F.G. polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili özel ekip kuruldu. Ekipler 550'ye yakın güvenlik kamerasından 5 bin 200 saatlik görüntü incelemesi yaparak, 750'ye yakın kişiye ulaştı. Bu kişilerle yapılan görüşme neticesinde olayda kullanılan araç belirlendi. Ekip, yaptığı inceleme sonucu olayı Ejder G., Mehmet Şirin G., Nadir G., Mehmet G., Bülent S. ve Orhan Ö.'nün yaptığını belirledi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla yakalandı.

PARA, ALTIN VE TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 44 bin 220 lira para, 2 adet Cumhuriyet altını, 8 adet çeyrek altın, 8 adet burma bilezik, çeşitli ziynet eşyaları ile 3 adet kurusıkı tabanca, 113 adet tabanca fişeği, 2 adet bıçak, çok miktarda plastik kelepçe ve 1 adet polis arması ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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