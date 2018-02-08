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Sahte içki imalatı yapılan eve şok operasyon

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 09:50 | Son Güncelleme

Mersin’de sahte içki üretimi yapılan bir eve düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 738 şişe değişik marka ve ebatlarda sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Zeki Ayan Mahallesi’ndeki evinde sahte içki imalatı yaptığı belirlenen İ.A.’yı takibe aldı.

Sahte içki imalatı yapılan eve şok operasyon

Mersin’de sahte içki üretimi yapılan bir eve düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 738 şişe değişik marka ve ebatlarda sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Zeki Ayan Mahallesi’ndeki evinde sahte içki imalatı yaptığı belirlenen İ.A.’yı takibe aldı. Yapılan fiziki takip ve tespitlerin ardından eve operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi gözaltına alırken, yapılan aramada 738 şişe değişik marka ve ebatlarda sahte içki ile 710 adet boş içki şişesi, 100 litre saf etil alkol, 70 litrelik bidonlar içinde hazırlanmış sahte içki, bin 570 adet kapak, 300 adet içki koruma bandı ve 6 bin 70 adet etiket ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sahte içki imalatı yapılan eve şok operasyon

Sahte içki imalatı yapılan eve şok operasyon

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