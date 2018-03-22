HABER

Sahte içki taşıyan araca baskın: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 10:10 | Son Güncelleme

İstanbul Bakırköy’de, polisin düzenlediği operasyonda durdurulan bir araçta 251 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kiraladığı araçlarla eğlence mekanlarına sahte içki satışı gerçekleştirdiği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

İstanbul Bakırköy’de, polisin düzenlediği operasyonda durdurulan bir araçta 251 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kiraladığı araçlarla eğlence mekanlarına sahte içki satışı gerçekleştirdiği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda ilçe girişinde durdurulan otomobilde 251 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan aracın sürücüsü Ö.A., S.S. ve S.G. adlı üç şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 zanlının polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Öte yandan sahte içki kaçakçılarına yönelik düzenlenen baskın anı polis kameralarınca da kaydedildi. Kayda geçen görüntülerde polis şüpheli aracı durdurup zanlıları gözaltına alıyor. Daha sonraki görüntülerde aracın bagaj kısmında kolilere gizlenmiş sahte içki şişeleri yer alıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.