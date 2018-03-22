Sahte içki taşıyan araca baskın: 3 gözaltı

İstanbul Bakırköy’de, polisin düzenlediği operasyonda durdurulan bir araçta 251 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kiraladığı araçlarla eğlence mekanlarına sahte içki satışı gerçekleştirdiği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda ilçe girişinde durdurulan otomobilde 251 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan aracın sürücüsü Ö.A., S.S. ve S.G. adlı üç şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 zanlının polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Öte yandan sahte içki kaçakçılarına yönelik düzenlenen baskın anı polis kameralarınca da kaydedildi. Kayda geçen görüntülerde polis şüpheli aracı durdurup zanlıları gözaltına alıyor. Daha sonraki görüntülerde aracın bagaj kısmında kolilere gizlenmiş sahte içki şişeleri yer alıyor.
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