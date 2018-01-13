Sahte isim kullanan insan taciri tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası İlçesinde, 27 kaçağı botla yasa dışı yollarla yurt dışına götürmeye çalışırken yakalanan, sahte isim kullanan K.Y., tutuklandı.
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri dün, devriye sırasında Güzelçamlı Mahallesi Milli Park açıklarında, üzerinde çok sayıda kişinin bulunduğu bir bot fark etti. Durdurulan botta yapılan kontrollerde 27 kaçak yakalandı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. E.B. adına kayıtlı botta bulunan kendisini Suriye uyruklu K.A. olarak tanıtan insan kaçakcısı gözaltına alındı. Jandarmanın yaptığı araştırmada, şüphelinin polis tarafından aranan K.Y. olduğu saptandı.
K.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Jandarma ekipleri botun sahibi E.B.'yi yakalamak için de çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Avrasya Tüneli'nde polis şüpheli araca ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı
ABD'de balistik füze saldırısı paniği! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı
Marmaris doluya teslim oldu!
Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız
Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu
Bekir Bozdağ, ceketini vatandaşa hediye etti
Bu kuşlar ormanları bilerek yakıyor
Ülke açlıktan kırılıyor, bakın o ne yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum