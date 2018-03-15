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Sahte kimlikle yakalanan FETÖ sorumlusu tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 20:34 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve sahte nüfus cüzdanı ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak düzenlenen operasyonlar tüm hızıyla sürdürülüyor.

FETÖ/PDY içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve sahte nüfus cüzdanı ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak düzenlenen operasyonlar tüm hızıyla sürdürülüyor. Operasyonlar kapsamında, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı, üzerinde sahte nüfus cüzdanı ile ehliyet olduğu ve örgüt mensuplarının gizlenmek için kullandıkları mahrem evlerinde saklandığı tespit edilen Engin S. (34) isimli şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sabah saatlerinde Yenikent Devlet Hastanesi’nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Engin S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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