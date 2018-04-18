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Sahte kimlikli halk otobüsü şoförünün üzerinden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 16:50 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih Eminönü’nde uygulama yapan trafik polisleri durdukları özel halk otobüsünün şoförünün sürücü kimliğinin sahte olduğunu tespit etti.

İstanbul Fatih Eminönü’nde uygulama yapan trafik polisleri durdukları özel halk otobüsünün şoförünün sürücü kimliğinin sahte olduğunu tespit etti. Polis, şoförün üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi.
Fatih Eminönü otobüs duraklarında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından uygulama yapıldı. Ekipler, denetimde ekipler, 34 UP 6426 plakalı özel halk otobüsünü durdurdu. Sürücü T.Ö.’nün sürücü kimliğini kontrol eden ekipler, sahte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine araması yapılan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, Sirkeci Polis Merkezine götürüldü.

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