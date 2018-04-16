HABER

Sahte komiseri linçten polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 19:52 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcıyı linç edilmekten polis kurtardı.Edinilen bilgiye göre, kendisini komiser olarak tanıtan D.N.

Sahte komiseri linçten polis kurtardı

Samsun’un Bafra ilçesinde kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcıyı linç edilmekten polis kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, kendisini komiser olarak tanıtan D.N. (45) isimli şahıs bir süre önce M.Ö. isimli kadını kandırarak telefon aldırdı. Aldığı telefonu 600 liraya satan sahte komiser, M.Ö isimli kadını tekrar arayarak para istedi. Dolandırıldığını anlayan M.Ö., oğlu ve kardeşini arayarak durumu bildirdi. Hacınabi Mahallesi Karabiber Sokak’ta M.Ö’nün oğlu ve kardeşi tarafından dövülen sahte
komiser D.N., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından linç edilmekten kurtarıldı. Olay sonrası Bafra Devlet Hastanesinde tedavisi yapılan sahte komiser gözaltına alındı.
Olayla ilgili incelme sürüyor.

Sahte komiseri linçten polis kurtardı

Sahte komiseri linçten polis kurtardı

Sahte komiseri linçten polis kurtardı

Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı! Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!
Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyorSon dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor
3. Dünya Savaşı'nda taraflar belli oldu! 3. Dünya Savaşı'nda taraflar belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.