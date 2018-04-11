HABER

Sahte komiserleri gerçek polis yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 19:52 | Son Güncelleme

 BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, kendilerini komiser olarak tanıtıp, telefonla aradıkları Ö.Ç.'yi (85) dolandırmak isteyen  Ahmet A. (30) ile Aziz A.

Sahte komiserleri gerçek polis yakaladı

Erdem ÖZCAN/Tufan DALGIÇ/BANDIRNAMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, kendilerini komiser olarak tanıtıp, telefonla aradıkları Ö.Ç.'yi (85) dolandırmak isteyen Ahmet A. (30) ile Aziz A. (22) yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklandı.
Olay, Bandırma'da yaşayan Ö.Ç.'yi ev telefonundan arayan Ahmet A. ile Aziz A.'nın kendilerini komiser olarak tanıtıp, adının FETÖ olaylarına karıştığını öne sürerek yaşlı adamdan bankadaki paralarını çekip kendilerine vermelerini istemesi sonucu meydana geldi. Korkudan bankaya giden Ö.Ç., hesabında bulunan 30 bin TL'yi çektikten sonra parayı, söylenenleri yapıp, bankanın önünde bekleyen Aziz A.'ya verdi. Bu sırada yaşananlardan şüphelenen bankada işlem yapan bir polis memuru cep telefonu ile 155'i arayıp ekip istedi. Kısa sürede bankanın önüne gelen ekipler, önce Aziz A.'yı yakaladı ardından kaçan Ahmet A.'yı olaydan iki saat sonra gözaltına aldı. Aziz A.'nın dolandırıcılık suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından 'dolandırıcılık' suçundan çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Sahte komiserleri gerçek polis yakaladı

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalarErdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de dvahşet! 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'de dvahşet! 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.