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Sahte markalarda oyuncak ve kıyafet ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 14:42 | Son Güncelleme

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince 12 farklı iş yerine yapılan operasyonda ünlü markaları taklit edilen oyuncak ve kıyafetler ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 12 iş yerine operasyon düzenlendi.

Sahte markalarda oyuncak ve kıyafet ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince 12 farklı iş yerine yapılan operasyonda ünlü markaları taklit edilen oyuncak ve kıyafetler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 12 iş yerine operasyon düzenlendi. Aramalarda, ünlü markaların etiketleri yapıştırılan toplam 359 kıyafet ve oyuncak ele geçirildi. Sahte ürünlere el konulurken 12 iş yeri sahibi gözaltına alındı. Gözaltına alınan her 12 şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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