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Sahte mehdiye Cumhurbaşkanına hakaretten ikinci gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:17 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Kayseri'de Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI
Kayseri'de Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çeşitli suçlardan 28 kaydı bulunan Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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