HABER

Sahte nakliyeciler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

Kocaeli’de sahte evrak ve sahte plakalı tır ile 58 bin TL değerinde suntayı kaçırıp, İstanbul’da satan şahıs yakalandı.

Sahte nakliyeciler yakalandı

Kocaeli’de sahte evrak ve sahte plakalı tır ile 58 bin TL değerinde suntayı kaçırıp, İstanbul’da satan şahıs yakalandı. Şahısla bağlantılı bir kişi de Bolu’da yakalanırken, firari 2 kişi aranıyor.
Edinilen bilgilere göre 7 Nisan günü Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir sunta fabrikasında dolandırıcılık olayı meydana geldi. Olayda kendisini yük taşıma işi yapan biri olarak tanıtan şahıs, hazırladığı sahte evrak ve belgelerle fabrikadan taşıma işi aldı. Şahıs sahte plakalı tır ile fabrikadan İzmir’e götürme bahanesiyle 58 bin TL değerinde suntayı aldı. Suntaların adrese gitmediğini fark eden işletme sahibi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından çevredeki güvenlik kameraları ve KGYS’lerde yapılan incelemeler sonucunca sunta yükünü alan şahsın A.G. (41) olduğu ve malzemeleri İstanbul’da pazarladığı öğrenildi.
Başlattıkları takip sonucu ekipler A.G.’yi Bolu’da yaptıkları operasyon ile yakaladı. Ayrıca ekipler tarafından A.G.’nin ortakları C.B. (43), İ.K. (42) ve K.Y.’nin (22) kimlikleri belirlendi. Şahısların Bolu, Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suç ortaklarından İ.K. Bolu’da yürütülen soruşturma sonucu tutuklandı. Diğer iki şahıs C.B. ve K.Y. ise firari durumda.
Öte yandan, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcıların Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma bölgesinde bulunan bir şeker fabrikasından da 50 bin TL değerinde şeker ürünü kaçırdığını ortaya çıkardı.

Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!
'Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak''Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak'
ABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyorABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.