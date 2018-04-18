Sahte nakliyeciler yakalandı

Kocaeli’de sahte evrak ve sahte plakalı tır ile 58 bin TL değerinde suntayı kaçırıp, İstanbul’da satan şahıs yakalandı. Şahısla bağlantılı bir kişi de Bolu’da yakalanırken, firari 2 kişi aranıyor.

Edinilen bilgilere göre 7 Nisan günü Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir sunta fabrikasında dolandırıcılık olayı meydana geldi. Olayda kendisini yük taşıma işi yapan biri olarak tanıtan şahıs, hazırladığı sahte evrak ve belgelerle fabrikadan taşıma işi aldı. Şahıs sahte plakalı tır ile fabrikadan İzmir’e götürme bahanesiyle 58 bin TL değerinde suntayı aldı. Suntaların adrese gitmediğini fark eden işletme sahibi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından çevredeki güvenlik kameraları ve KGYS’lerde yapılan incelemeler sonucunca sunta yükünü alan şahsın A.G. (41) olduğu ve malzemeleri İstanbul’da pazarladığı öğrenildi.

Başlattıkları takip sonucu ekipler A.G.’yi Bolu’da yaptıkları operasyon ile yakaladı. Ayrıca ekipler tarafından A.G.’nin ortakları C.B. (43), İ.K. (42) ve K.Y.’nin (22) kimlikleri belirlendi. Şahısların Bolu, Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suç ortaklarından İ.K. Bolu’da yürütülen soruşturma sonucu tutuklandı. Diğer iki şahıs C.B. ve K.Y. ise firari durumda.

Öte yandan, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcıların Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma bölgesinde bulunan bir şeker fabrikasından da 50 bin TL değerinde şeker ürünü kaçırdığını ortaya çıkardı.