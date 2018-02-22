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Sahte para ile alışveriş yapan şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 13:59 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sahte paralarla alışveriş yapan iki şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde iki şahsın sahte paralarla alışveriş yaptıklarını tespit etti.

Sahte para ile alışveriş yapan şahıslar yakalandı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sahte paralarla alışveriş yapan iki şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde iki şahsın sahte paralarla alışveriş yaptıklarını tespit etti. Aracı tespit eden jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bir otomobilde yapılan aramada 8 adet 200 TL, 28 adet 100 TL ve 50 adet 20 TL olmak üzere toplamda 5 bin 400 TL sahte para ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nerede basmışlar şebekeymişler organizemi çalışıyolar?ağa babaları kim araştırmışlarmı yoksa iki kişi at hapsemi dolandırıclar bu yüzden devamlı ortalıkta ;bataklığın kaynağına inilmiyor? niye çokmu zor? yoksa çıkmaz sokaklaramı girilir?birilerinin ayağınamı basılır? dönen çarka çomakmı sokulur? 40 yaşını geçtim bu dolandırıcılar var;kimisi valiyim der telefon açar zenginlerden söğüşler kimi mülki amirim der ,kimi böle açıktan vurgun yapar kimi,engellilelere yardım diye dolandırır say say bitmez ama bu kişiler bildim bileli iş üstünde ve bizim emniyet istihbarat hala çözemiyor,hayret!düzen!
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