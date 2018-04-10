HABER

Sahte para operasyonunda 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 20:04 | Son Güncelleme

Bolu’da, sahte paraları halk pazarında piyasaya sürmek isteyen 2 kişi polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Sahte para operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bolu’da, sahte paraları halk pazarında piyasaya sürmek isteyen 2 kişi polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da kurulan halk pazarında esnafların sahte para ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hareket geçti. Pazar esnafının yönlendirmesiyle piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen şahısları yakalama çalışması başlatan ekipler, Seyfettin Aydın ve İ.Y. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Üzerlerinde yapılan aramada 6 bin 220 lira sahte para ve suçtan elde edildiği düşünülen 2 bin 845 lira gerçek para ele geçirilen şahıslar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46 yaşındaki Seyfettin Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahıslardan İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte para operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!
Amanoslar'da sıcak temas! Eylem hazırlığındaydılar...Amanoslar'da sıcak temas! Eylem hazırlığındaydılar...
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadıEski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Kan donduran olay! 75 yaşındaki adam eşini ekmek bıçağıyla öldürdü!

Kan donduran olay! 75 yaşındaki adam eşini ekmek bıçağıyla öldürdü!

İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı

İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı

Muğla'da asansör 5 metre yükseklikten yere çakıldı!

Muğla'da asansör 5 metre yükseklikten yere çakıldı!

Sincap Karamel protezine alıştı

Sincap Karamel protezine alıştı

İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...

İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.