Sahte para operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bolu’da, sahte paraları halk pazarında piyasaya sürmek isteyen 2 kişi polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da kurulan halk pazarında esnafların sahte para ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hareket geçti. Pazar esnafının yönlendirmesiyle piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen şahısları yakalama çalışması başlatan ekipler, Seyfettin Aydın ve İ.Y. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Üzerlerinde yapılan aramada 6 bin 220 lira sahte para ve suçtan elde edildiği düşünülen 2 bin 845 lira gerçek para ele geçirilen şahıslar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46 yaşındaki Seyfettin Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahıslardan İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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