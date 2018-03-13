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Sahte para şüphelileri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 09:41 | Son Güncelleme

Bursa’da sahte parayla alışveriş yaparak vatandaşları mağdur eden 2 şüpheli yakalandı.

Sahte para şüphelileri yakalandı

Bursa’da sahte parayla alışveriş yaparak vatandaşları mağdur eden 2 şüpheli yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olaylarda, şüphelilerin evlerinden 10 bin 200 lira değerinde sahte para ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde 22 farklı sahte parayla dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda ekipler, şüphelilerin Serkan S. ve Berkan B. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Mudanya Güzelyalı’daki adreslerine düzenlenen operasyonda 10 bin 200 lira değerinde sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Öte yandan Serkan S.’nin hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bir şüphelinin vatandaşa sahte para vermesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sahte para şüphelileri yakalandı

Sahte para şüphelileri yakalandı

Sahte para şüphelileri yakalandı

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