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Sahte parayla alışveriş yapan zanlılar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 21:38 | Son Güncelleme

Isparta’da 3 işyerinde sahte para kullanarak alışveriş yapan 3 şüpheli, polisin güvenlik kamerası incelemeleri sonucu tespit edilerek yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Isparta kent merkezindeki 3 ayrı işyerinde sahte para kullanıldığı ihbarını alan polis harekete geçti.

Sahte parayla alışveriş yapan zanlılar yakalandı

Isparta’da 3 işyerinde sahte para kullanarak alışveriş yapan 3 şüpheli, polisin güvenlik kamerası incelemeleri sonucu tespit edilerek yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta kent merkezindeki 3 ayrı işyerinde sahte para kullanıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. İşyerlerine giderek güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 3 şüpheliyi görüntülerden tespit ederek Burdur yolu çıkışında kullandıkları araçla birlikte yakaladı.
Şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda, sahte 3 bin 500 TL ile sahte 200 Amerikan Doları ve sahte paraları kullanarak yaptıkları alışveriş sonucu aldıkları çok sayıda eşya ele geçirildi. Olaya karışan M.C., C.T. ve E.Y. isimli 3 şahıs Isparta Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı.

10 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı
Şahısların emniyetteki işlemleri sırasında M.C. isimli şüphelinin polise verdiği kimlik bilgilerinin aslında akrabasına ait olduğu ve yapılan araştırmalar sonucunda 3 farklı ilde daha ‘Parada sahtecilik’ ve 1 ilden ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan, hakkında toplam 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.
Isparta Emniyeti’ndeki gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.C.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği, diğer 2 şahsın ise serbest kaldığı öğrenildi.

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