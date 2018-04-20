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Sahte parfüm satıcıları Taksim'i karıştırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'nda sahte parfüm satan kişiler arasında kavga çıktı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA) Taksim Meydanı'nda sahte parfüm satan kişiler arasında kavga çıktı. Taksim Meydanı ve Talimhane girişinde özellikle turistlere sahte parfüm satmaya çalışan kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönerken taraflar tekme tokat birbirine girdi. Toplanan kalabalığı görüp gelen polis tarafları uzaklaştırdı. Polisin ayrılmasının ardından parfüm satıcıları tekrar işe koyuldu.

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