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Sahte plakalı çalıntı otomobille kaçmak istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 17:40 | Son Güncelleme

KONYA'da, sahte plakalı ve çalıntı otomobilin sürücüsü Mustafa P., kızı C.P.'yi (3) de yanına alıp, araçla kaçmak istedi.

Sahte plakalı çalıntı otomobille kaçmak istedi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, sahte plakalı ve çalıntı otomobilin sürücüsü Mustafa P., kızı C.P.'yi (3) de yanına alıp, araçla kaçmak istedi. Polis tarafından güçlükle durdurulan araçtan indirilen Mustafa P. gözaltına alındı. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Devrvişhan Sokak'ta meydana geldi. Konya Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, park halindeki otomobilde takılı 06 FU 4403 plakanın sahte, aracın da çalıntı olduğunu belirledi. Bunun üzerine şaşi numarasından yapılan araştırmada, aracın gerçek plakasının 42 FF 308 olduğu saptandı. Bu sırada kızı C.P. ile aracın yanına gelen Mustafa P., otomobile binip kaçmak istedi. Otomobili durdurmak isteyen polisin ayağı, araçla, beton bariyer arasında sıkıştı. Araç güçlükle durduruldu. Polisin ayağında hafif sıyrıklar oluştuğu belirlendi. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa P. hakkında, 'sahte plakalı araç kullanmak'tan 6 bin lira para cezası kesildi. Otomobilin çalıntı olmasıyla ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Sahte plakalı çalıntı otomobille kaçmak istediSahte plakalı çalıntı otomobille kaçmak istediSahte plakalı çalıntı otomobille kaçmak istediSahte plakalı çalıntı otomobille kaçmak istedi

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