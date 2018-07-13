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Sahte polis, cinayetten hüküm giymiş

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 09:45 | Son Güncelleme

ADANA'da, kendisini polis olarak tanıtıp, Elif Zeytun'un (69) altınları ile paralarını çaldıktan sonra yakalanan Fahri Özkan'ın (65), 1999 yılında 'cinayet'ten hüküm giydiği, 5 yıl cezaevinde yattıktan sonra 'Rahşan affı'yla tahliye edildiği ortaya çıktı.  Ceyhan ilçesinde, iddiaya göre, kendisini polis olarak tanıtan Fahri Özkan, Elif Zeytun'u arayarak, "Bir kuyumcu soygunu oldu.

Sahte polis, cinayetten hüküm giymiş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, kendisini polis olarak tanıtıp, Elif Zeytun'un (69) altınları ile paralarını çaldıktan sonra yakalanan Fahri Özkan'ın (65), 1999 yılında 'cinayet'ten hüküm giydiği, 5 yıl cezaevinde yattıktan sonra 'Rahşan affı'yla tahliye edildiği ortaya çıktı.
Ceyhan ilçesinde, iddiaya göre, kendisini polis olarak tanıtan Fahri Özkan, Elif Zeytun'u arayarak, "Bir kuyumcu soygunu oldu. Olay yerinde sizin adınıza düzenlenmiş sahte kimlik var. Sizin suçsuz oluğunuzu biliyoruz; ancak evinizde altın ve para varsa onları alıp, inceledikten sonra size geri vereceğiz" dedi. Duyduklarıyla büyük şaşkınlık yaşayan Zeytun, evindeki 3 bilezik, 1 yüzük ve 8 bin 600 lirayı alıp, buluştuğu Özkan'a verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Zeytun, polise haber verirken, Özkan ise aldığı para ve altınlarla kaçtı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip, Fahri Özkan'ın eşkalini belirledi. Ekipler ayrıca MOBESE görüntülerinden Özkan'ın bindiği otomobilin plakasını tespit etti. Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) aracın, Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunun saptanması üzerine ekipler, operasyon başlattı. Otomobili Tarsus'ta takibe alınan Özkan, araçtan indiği sırada yakalanıp, gözaltına alındı.
'BENİ KANDIRDILAR'
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Fahri Özkan, buradaki sorgusunda, "Kader kurbanı oldum, beni kandırdılar" dedi. Özkan'nın, 1999 yılında işlediği cinayet nedeniyle hüküm giydiği, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 'Rahşan affı' olarak bilinen aftan yararlanıp, tahliye edildiği ortaya çıktı. Fahri Özkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Sahte polis, cinayetten hüküm giymiş

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