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Sahte polis emekli öğretmeni "FETÖ" tehdidiyle dolandırmak istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 09:32 | Son Güncelleme

Adana’da telefonla arayıp kendisini ’başkomiser Kemal’ olarak tanıtan bir kişi, emekli öğretmeni "FETÖ" tehdidiyle dolandırmaya çalıştı.Edinilen bilgiye göre, evde oturan emekli öğretmen Selma Parlakgümüş’ü telefonla arayan bir kişi, kendisini ’başkomiser Kemal’ olarak tanıtıp, "Senin yıllar önce nüfus cüzdanın kaybolmuş, bu da FETÖ’cülerin eline geçmiş.

Adana’da telefonla arayıp kendisini ’başkomiser Kemal’ olarak tanıtan bir kişi, emekli öğretmeni "FETÖ" tehdidiyle dolandırmaya çalıştı.
Edinilen bilgiye göre, evde oturan emekli öğretmen Selma Parlakgümüş’ü telefonla arayan bir kişi, kendisini ’başkomiser Kemal’ olarak tanıtıp, "Senin yıllar önce nüfus cüzdanın kaybolmuş, bu da FETÖ’cülerin eline geçmiş. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız seni FETÖ’den kurtaracağız. Bunun için bize para yatıracaksın" dedi. Parlakgümüş’ün evde bulunan kızı telefonu alarak, arayan kişinin dolandırıcı olduğunu anlayınca telefonu kapattı. Yeniden arayan dolandırıcılar, hakaret ve küfür edip telefonu kapattı.
Kızının dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtulan emekli öğretmen, olayla ilgili bilgi almak için bankanın şubesine gitti.
Bankadan ayrılan Parlakgümüş, kendisini ’başkomiser Kemal’ olarak tanıtan bir kişinin aradığını belirterek, "Ben her ay maaşımı buradan çekiyorum. Bankada param varsa onu benim kimlik numaram, adım-soyadımla çekebileceklerdi. ’Senin yıllar önce nüfus kağıdın kaybolmuş, bu da FETÖ’cülerin eline geçmiş. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız, seni FETÖ’den kurtaracağız. Bunun için bize para yatıracaksın’ deyince kızım telefonu alıp dolandırıcı olduklarını anladı" dedi.
Nüfus cüzdanının 6 yıl önce kaybolduğunu ve yenisini çıkardığını kaydeden Selma Parlakgümüş, "Benim FETÖ ile ne işim var. Benim kızım telefonu aldı ’bunlar dolandırıcı’ dedi, telefonu kapattı. Onlar da arayıp küfürlü konuştular. Ben de bankaya bildirmeye geldim. Her ay bütün faturalarım buradan ödeniyor. Nereden haberleri oldu her ay 100 lira telefon faturam olduğunu, bankaya sordum, ’sizle bir irtibatları mı var’ dedim. Banka görevlileri durumu polise bildirdi. Dolandırılmaktan son anda kurtuldum" diye konuştu.

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