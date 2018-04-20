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Sahte polis kimliğiyle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 00:04 | Son Güncelleme

Adana’da 2 bin 155 polisin katılımıyla ‘Şehit Polis Memuru Volkan Çay’ huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Adana’da 2 bin 155 polisin katılımıyla ‘Şehit Polis Memuru Volkan Çay’ huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada sahte polis kimliği ve polis rozeti kullanan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde yollarda ve umuma açık yerlerde hava destekli olarak, “Şehit Polis Memuru Volkan Çay” huzur ve güven uygulaması 2 bin 155 polisle gerçekleştirildi. Uygulamaya, asayiş, narkotik, çevik kuvvet ile trafik polisleri katıldı. Uygulamaların düzenlendiği bölgelerde geniş güvenlik önleme alan polis ekipleri, şüpheli olarak gördüğü araçları ararken, narkotik dedektör köpeği de arama yaptı.
Uygulama kapsamında, 14 bin 820 kişinin kimlik sorgulama yapıldı, aranan 63 kişi yakalandı, 28 kişiyi adli işlem ve 58 bin 67 lira idare para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra, ruhsatsız 15 tabanca, 12 kurusıkı tabanca ve 12 av tüfeği ile bu silahlara ati çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 7 kesici alet, muşta, 35 extasy hap, 700 paket kaçak sigara ve bir miktar uyuşturucu madde de yakalandı. 22 iş yerine idare işlem yapıldı, 28 araç trafikten men edildi. 74 araç sürücüsüne 86 bin 267 lira para cezası kesildi.

Sahte polis kimliği ve rozeti ele geçirildi
Yapılan trafik uygulamaları sırasında araç içerisinde şüpheli tavır sergileyen bir otomobili polis ekipleri durdurdu. Araçtaki şahsın üzerinde yapılan aramalarda, adına düzenlenmiş sahte polis kimliği ile polis rozete ele geçirildi. Sahte polis kimliği ve rozetiyle yakalanan Veli Konuk gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürü vatandaşlarla sohbet etti
İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, trafik uygulamaların olduğu yere gelerek denetleme yaptı. Yıldız daha sonra çevredeki esnaf ile sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Yıldız yaptığı ziyaretler sırasında vatandaşlara,” Çocuklarımızı uyuşturucu illetinden uzak tutalım’ dedi.
İl Emniyet Müdürlüğünde gazetecilere açıklama yapan Yıldız, “Adana emniyeti olarak, Adanalı vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7/24 operasyonlarımız devam edecek. Gençliğimizi geleceğimizi uyuşturucu illetine çaldırmayacağız. Bu konuda ise vatandaşlarımızın desteği çok önemli” ifadelerini kullandı.

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