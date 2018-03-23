Sahte polisler 200 bin lira dolandırdı

Bursa’da 200 bin liralık vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakalandı
Bursa’ya Şanlıurfa’dan gelerek, kendilerini sahte polis ve savcı olarak tanıtan üç kişi, toplam 200 bin liralık dolandırıcılık yaptı. Kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, T.T.’ye adının terör olayına karıştığını ve 50 bin lira vermezse bankadaki bütün paralarına el koyulacağını söyledi. Dolandırıcılar T.T.’yi Altıparmak’taki bir bankaya yönlendirdi. Ancak şüphelenen T.T. polisi aradı. YAN-DOL ekipleri, T.T’den parayı çektiğini ve eve geldiğini dolandırıcılara söylemesini istedi. Polis ekipleri evin çevresini kuşatıp, şüphelilerin parayı almaya gelmesini bekledi.
İ.H.T.,O.T. ve M.R. isimli dolandırıcıları parayı almak için eve geldi. Şüphelilerden O.T. parayı almak için kapıya geldiğinde gözaltına alındı. Zanlıların daha önce de iki kişiyi toplam 200 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Paralar mağdurlara verilirken, İ.H.T. ,O.T. ve M.R. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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